Иран и Турция подписали десять соглашений о сотрудничестве

Иран и Турция подписали десять документов о сотрудничестве в целях развития торгово-экономических отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство IRNA.

Церемония подписания состоялась 24 января в Анкаре в присутствии президента Ирана Ибрагима Раиси и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соглашения о сотрудничестве охватывают различные области, такие как железнодорожное сообщение, энергетика, совместные торговые зоны и коммуникации.

В ходе встречи Раиси и Эрдоган обсудили, среди прочего, и региональные события, особенно последствия войны Израиля в секторе Газа, а также действия, которые можно предпринять для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

После приватной встречи президенты двух стран также приняли участие в восьмом заседании Высшего совета торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Турцией, где договорились о расширении сотрудничества в сферах экономики, безопасности, политики и культуры.

На пресс-конференции президент Раиси заявил, что Иран и Турция обладают значительным потенциалом, который можно использовать для значительного расширения отношений во всех сферах.

Как сообщал ранее «Арменпресс», президенты двух стран также выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость уважения территориальной целостности стран Кавказского региона и оценили механизм диалога «3+3» как подходящую платформу для консультаций и конструктивного сотрудничества между государствами-членами.