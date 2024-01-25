Присутствие международных миротворцев предотвратит культурную бойню в Нагорном Карабахе: обсуждение в Европарламенте

Одним из основных способов предотвращения культурного геноцида, совершаемого Азербайджаном в Нагорном Карабахе, станет присутствие международных миротворцев на месте и наличие четких механизмов.

Как передает корреспондент «Арменпресс» в Брюсселе, к такому выводу после всестороннего обсуждения пришли участники прошедшей в Европарламенте конференции под названием «Сохранить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха».

Депутаты СЕ, принявшие участие в съезде, заверили, что сделают все возможное, чтобы этот вопрос был в центре внимания и исполнительного органа ЕС.

Словацкий депутат Европейского Парламента Мириам Лексман в своем выступлении отметила, что Европейский Союз обязан сделать все возможное для сохранения армянского культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха.

«Европейский парламент неоднократно заявлял о ложных тезисах Азербайджана и преднамеренном уничтожении армянского культурного наследия. Несмотря на это, Европейский Союз находится в краткосрочной экономической игре и имеет соглашение с Азербайджаном. Это неприемлемо, и наш долг – сделать все возможное, чтобы спасти армянское наследие», - сказала Лексман.

Посол Армении в Бельгии, постоянный представитель Армении при ЕС Тигран Балаян подчеркнул, что Азербайджан не только сознательно уничтожает и оскверняет все армянское, но и нарушает все юридические обязательства. «Основная причина всего этого – непоследовательное отношение действующих лиц, избирательное исполнение юридических решений. Должен быть создан механизм мониторинга, и у Европарламента достаточно ресурсов для создания такой группы. Наша обязанность – сохранить то, что еще осталось в Нагорном Карабахе», - заявил посол Балаян.

Один из главных докладчиков Пьер де Аржан, известный специалист в области международного права и представитель по вопросам историко-культурного наследия Нагорного Карабаха в Международном Суде ООН, отметил, что Баку сегодня пытается исключить из названия конференции два слова: армянское и нагорно-карабахское. «Баку ставит под сомнение все армянское, и для него не существует Нагорного Карабаха. Они хотят держать историю под своим контролем. Дискриминация и искажение истории являются государственной политикой этой страны. Культурное наследие Нагорного Карабаха живо, оно живущее, и оно может существовать, если армяне Арцаха будут его поддерживать», - сказал де Аржан.

Директор Центра пропаганды Первопрестольного Святого Эчмиадзина и руководитель Офиса по вопросам духовно-культурного наследия Нагорного Карабаха архимандрит Гарегин Амбарцумян, продолжая мысль Пьера де Аржана, подтвердил, что культурное наследие – это не только церкви и мемориалы. «Культура будет жить, если жители Арцаха смогут посещать свои молитвенные дома и сохранять свои религиозные и национальные традиции. Азербайджан, отрицая существование и присутствие армян, пытается стереть их след и должен быть привлечен к строжайшей ответственности. Роль Европейского Парламента очень велика, особенно в продвижении прав человека и верховенства закона»,- сказал он.

Специалист по культурному наследию Армине Тигранян обратила внимание на тот факт, что сегодня более 4 000 армянских памятников, монастырских комплексов и культурных сооружений находятся под контролем Азербайджана и они под угрозой уничтожения. Тигранян отметила, что помимо опасений и слов, необходимо предпринять четкие меры для предотвращения всего этого. Специалист показала фотографии различных монастырских комплексов и памятников, сохранившихся или частично уже разрушенных, и призвала принять соответствующие и действенные меры для спасения всего этого.

По словам Снешки Куэдвлиг Михайлович, генерального секретаря организации Europe Nostra (европейский голос гражданского общества, посвященный культурному наследию), ЕС должен придерживаться более жесткой риторики в отношении того, что произошло, и с помощью четкого механизма предотвратить культурную трагедию, свидетелями которой мы являемся сегодня.

«Тот факт, что этнические чистки могут быть осуществлены и в 2023 году, вызывает тревогу и опасносение. Речь идет о мирном договоре, но мы должны быть уверены, что он предусматривает полную охрану культурного наследия. Сегодня у нас нет возможности сотрудничать с азербайджанскими специалистами по культурному наследию, но мы очень хотели бы этого», - отметила генеральный секретарь Europe Nostra.

Петеа Павлович, секретарь Конференции европейских церквей заметил, что, то, что происходит в Нагорном Карабахе, напрямую связано с идентичностью и оказывает влияние на многих. Он также подчеркнул важность международного наблюдательного механизма, который должен заменить слова.

В том же контексте итальянский депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо предложил использовать европейские спутники, отслеживать и документировать все, что происходит в Нагорном Карабахе, чтобы в дальнейшем использовать их в международных структурах в качестве доказательства. Депутат Европарламента убежден, что мощный пакет санкций против Азербайджана – единственное решение.

В конце конференции участники ознакомились с видеообращением Бельями, французского депутата Европейского парламента, участвовавшего в организационных работах. «Один диктатор хочет стереть с лица земли весь народ и уничтожить любые следы его существования. Мы знаем, что геноцид совершается путем отрицания, а отрицание сопровождается разрушением. Армяне Арцаха сегодня лишены своей исторической преемственности и права жить на своей Родине», - сказал Бельями.

ЛИЛИТ ГАСПАРЯН