27 января на всей территории Армении вновь ожидается снег, в некоторых горных районах – метели

По состоянию на 25 января количество снега, выпавшего на всей территории Республики Армения, превысило месячную норму, составив 150-200 % климатической нормы. В некоторых районах Сюника – до 350 %.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга, отметив, что в последние 3 дня из-за деятельности активного циклона, проникшего из районов Средиземного моря, обильные снегопады наблюдались на все территории республики.

Максимальная высота снежного покрова на данный момент составляет 118 см на высокогорной станции Арагац, 103 см в Джермуке, 84 см в Амберде, 20-50 см в других горных районах, 21-37 см в Лори и Тавуше, 13-24 см в Сюнике, 5-15 см в Араратской долине и 10-15 см в Ереване.

Осадки прекратятся на всей территории республики в ближайшие часы. Погода сохранится без осадков до вечера 26 января. Поздним вечером 26 и 27 января из-за проникновения очередного циклона со стороны Средиземного моря вновь ожидаются снегопады на всей территории республики, в некоторых горных районах - метели.

С 28 января осадков не будет. В ближайшие 5 дней существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется.