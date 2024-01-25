Израиль отрицает нападение на объект ООН в Газе, в результате которого есть жертвы и десятки раненых

В результате удара по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа 24 января погибли 9 человек, 75 получили ранения. Белый дом осудил этот удар, Израиль отрицает свою причастность к удару. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на публикацию Reuters.

Организация Объединенных Наций заявила, что в центре профессиональной подготовки в Хан-Юнисе нашли убежище 800 перемещенных лиц. Снаряды, выпущенные из танков, попали в одно из зданий центра.

Филип Лаццарини, директор Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и трудоустройству на Ближнем Востоке, заявил, что число жертв может возрасти. Он также отметил, что данное здание указано как принадлежащее Организации Объединенных Наций, и его координаты были переданы израильским властям.

«В очередной раз вопиющее пренебрежение элементарными правилами ведения войны», - сказал он.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, в свою очередь, заявил, что Вашингтон осуждает нападение на центр Организации Объединенных Наций в Хан-Юнисе.

Министерство обороны Израиля вначале выступило с заявлением, в котором говорится, что территория Хан-Юниса является оплотом боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, и там идут бои вместе с большим количеством мирных жителей.

После критики Вашингтона Израиль выступил с другим заявлением, в котором говорится, что расследование исключило версию, что центр был атакован израильскими силами. Израильская сторона добавила, что проводится тщательное расследование, чтобы выяснить, был ли этот удар ХАМАС.

Израильская армия окружила Хан-Юнис, крупнейший город на юге Газы, в котором проживают сотни тысяч людей, перемещенных с севера Газы.

Палестинские органы здравоохранения заявили, что, по меньшей мере, 25 700 человек погибли в результате израильских военных действий в секторе Газа, в том числе 210 человек за последние 24 часа. Израиль начал войну с целью уничтожения ХАМАС с 7 октября, когда боевики движения вторглись в Израиль, убив 1200 человек и захватив 240 в плен.