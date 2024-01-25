Время в Ереване: 11:07,   25 Январь 2024

Варденяц перевал закрыт, в районе Талина туманы

Варденяц перевал закрыт, в районе Талина туманы

Спасательная служба сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В Арагацотнской области закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции  «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Закрыт перевал Варденяц.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Спасательной службы, автодороги Ноемберян-Иджеван, Ванадзор-Алаверди, Ванадзор-Дилижан и Степанаван, от перекрестка Джермука в город Джермук, серпантины Дилижана и Спитака, участок Сараван-Зангер закрыты для грузовых автомобилей с прицепом.

Автодороги Лорийской области, участок 24-39-й километр дороги Ереван-Севан (метель), Абовян-Джрабер, Веди-Ланджар, Алапарс-Чаренцаван, Амасия-Бердашен  труднопроходимы для всех видов транспортных средств.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]