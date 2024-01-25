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Европейские индексы - 24-01-24

Европейские индексы - 24-01-24

МОСКВА, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.58% и составил 16889.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.91% и составил 7455.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7527.67 пункта, а российский RTSI снизился на 0.53% и составил 1124.09 пункта.


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