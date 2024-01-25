Европейские индексы - 24-01-24
МОСКВА, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.58% и составил 16889.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.91% и составил 7455.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7527.67 пункта, а российский RTSI снизился на 0.53% и составил 1124.09 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:38 Варденяц перевал закрыт, в районе Талина туманы
- 09:00 Алиев решил застраховать свой режим от потрясений: эксперт об армяно- азербайджанском урегулировании и выборах
- 08:47 Европейские индексы - 24-01-24
- 08:46 Американские индексы - 24-01-24
- 08:44 Цены на драгоценные металлы - 24-01-24
- 08:43 Цены на нефть выросли - 24-01-24
- 24.01-21:41 Правительство Германии назвало угрозой для страны выход из ЕС
- 24.01-21:38 Делегацию Азербайджана исключили из ПАСЕ минимум на 1 год
- 24.01-21:20 Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
- 24.01-21:14 Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче Украине активов РФ
- 24.01-20:50 Глава МИД Германии не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет
- 24.01-20:26 Некоторые маршруты общественного транспорта Еревана могут работать с нарушениями расписания
- 24.01-20:17 Канцлер Германии заявил, что не намерен досрочно покидать пост
- 24.01-19:57 В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН
- 24.01-19:45 Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО
- 24.01-19:36 МИД РФ заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве
- 24.01-19:21 Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии
- 24.01-19:11 В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине
- 24.01-18:53 Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш
- 24.01-18:42 Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов
- 24.01-18:35 Молдова расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ
- 24.01-18:27 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков
- 24.01-18:23 Британские ученые обнаружили 85 экзопланет, пригодных для жизни
- 24.01-17:52 Предстоящие на 25 января мероприятия
- 24.01-17:45 Минобороны РФ назвало терактом уничтожение российского военного самолета
15:38, 18.01.2024
1736 просмотров В трехсторонних договоренностях «зангезурский коридор» никогда не упоминался: Сергей Лавров
09:15, 18.01.2024
1600 просмотров Иракский Курдистан рассматривается на Ближнем Востоке как маленький Израиль: анализ курдолога последних событий
20:17, 22.01.2024
1523 просмотров Борец Арсен Джулфалакян будет выступать под флагом Аргентины
21:16, 19.01.2024
1448 просмотров Конгрессмены США требуют гарантировать территориальную целостность Армении и противодействовать явным угрозам Алиева
18:02, 19.01.2024
1382 просмотров Азербайджан отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах: глава МИД Армении