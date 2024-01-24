Делегацию Азербайджана исключили из ПАСЕ минимум на 1 год

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. В результате делегация Азербайджана была исключена из ПАСЕ как минимум на 1 год и за это время она сможет вернуться только в том случае, если выполнит свои уставные обязательства. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя НС Армении Рубен Рубинян.

«Несколько минут назад ПАСЕ проголосовала за не ратификацию полномочий азербайджанской делегации.

В результате делегация Азербайджана была исключена из ПАСЕ как минимум на 1 год и в течение этого времени она сможет вернуться только в том случае, если выполнит свои уставные обязательства.

В принятой резолюции Ассамблея ссылается на принятую в июне 2023 году резолюцию «Обеспечение свободного и безопасного передвижения через Лачинский коридор», в которой Ассамблея подтвердила отсутствие свободного и безопасного движения через Лачинский коридор, была поражена тем фактом, что руководство Азербайджана не осознало весьма серьезных гуманитарных последствий и последствий для прав человека, вытекающих из этой ситуации, продолжавшейся почти десять месяцев. Ассамблея глубоко сожалеет, что докладчик ПАСЕ по вопросу Лачинского коридора не имел возможности поехать в Лачинский коридор в рамках миссии по установлению фактов.

Ассамблея также упоминает принятую в октябре 2023 года резолюцию «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», которой ПАСЕ осудила военные действия Азербайджана в сентябре 2023 года, которые привели к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению и подозрениям в «этнической чистке». Именно в этой резолюции Ассамблея подчеркнула, что в случае отсутствия изменения ситуации с невыполнением Азербайджаном своих уставных обязательств, в январе не будут ратифицированы полномочия азербайджанской делегации.

Парламентская ассамблея отмечает, что за более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основные обязательства, вытекающие из членства в организации. Существуют серьезные опасения по поводу возможности проведения свободных и справедливых выборов в Азербайджане, разделения властей, слабости законодательной власти по сравнению с исполнительной, независимости судебной власти и защиты прав человека.

Ассамблея глубоко сожалеет, что ее не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами, хотя Азербайджан обязан направить приглашение как страна, подлежащая мониторингу. Ассамблея также обеспокоена тем, что содокладчикам Мониторингового комитета не разрешили встретиться с лицами, обвиняемыми или арестованными по политическим мотивам», - написал Рубинян.