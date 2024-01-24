Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН — в 15:00 по нью-йоркскому времени — и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее", — сказал он.

По словам дипломата, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.