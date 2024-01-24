Глава МИД Германии не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не смогла прибыть в среду с визитом в Джибути из-за отсутствия у ее самолета разрешения на пролет через воздушное пространство Эритреи. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание Tagesschau.

Ранее в среду МИД ФРГ сообщил о трехдневном турне Бербок в страны Восточной Африки: Джибути, Кению и Южный Судан. В рамках этих визитов глава МИД ФРГ рассчитывала обсудить продолжающийся военный конфликт в Судане, а также ситуацию в Красном море.

"Во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролет над Эритреей", - пишет Tagesschau.

Сообщается, что самолет с Бербок сделал несколько кругов в ожидании разрешения над Красным морем, после чего из-за нехватки топлива ушел на запасной аэродром - саудовскую Джидду. По информации Tagesschau, борту ВВС Германии не удалось связаться с МИД Эритреи из-за отключения электричество в здании министерства.

Издание пишет, что пока неясно, будет ли продолжен визит или Бербок вернется в Германию.