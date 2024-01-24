Из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда, образовавшегося на некоторых участках дорог, некоторые маршруты общественного транспорта Еревана могут работать с нарушениями расписания и отклонениями в интервалах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, параллельно со снегопадом в столице продолжаются работы по уборке снега. Прилагаются все усилия для того, чтобы дороги находились в проходимом состоянии.

Мэрия Еревана просит у граждан прощения за причиненные неудобства.