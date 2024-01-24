Канцлер Германии заявил, что не намерен досрочно покидать пост

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником.

Сообщения в СМИ о встрече, где якобы обсуждались вопросы о смене канцлера или голосовании по вотуму доверия, Шольц назвал "сказками". На вопрос, не думал ли он все бросить, канцлер ответил "нет". "У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако Ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", - ответил Шольц на уточняющий вопрос.