В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН

Как минимум 9 человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в здание агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил директор агентства Томас Уайт.

"Нападение на учебный центр Хан-Юниса сегодня днем - два танковых снаряда попали в здание, в котором укрываются 800 человек - по сообщениям, сейчас девять погибших и 75 раненых. Группа БАПОР и всемирной организации здравоохранения пытается добраться до центра - согласованный с израильской армией маршрут заблокирован земляным валом", - написал Уайт в социальной сети X.

Ранее директор агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщал, что центр в Хан-Юнисе, где укрываются 10 тысяч перемещенных лиц, подвергся удару.