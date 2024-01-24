Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО

Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает венгерский парламент ратифицировать соответствующее соглашение при первой удобной возможности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам разговора по телефону с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание (однопалатный парламент - прим. ред.) Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", - написал Орбан в Х (ранее Twitter).

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосование по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся в середине февраля, должна быть определена комитетом палаты под председательством спикера парламента Ласло Кёвера.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.