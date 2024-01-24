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МИД РФ заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

МИД РФ заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, следует из документа на официальном портале правовой информации.

"Двадцать четвертого января прекращено действие соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству <...>, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в официальном сообщении.


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