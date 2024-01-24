Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии

Турецкая делегация на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию заявила, что нужно избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в среду МИД Турции.

Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.

Возглавляющий делегацию Анкары заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз провел двусторонние контакты на полях переговоров, сообщило ведомство в пресс-релизе.

"Йылдыз передал партнерам по переговорам наше послание, заключающееся в том, что необходимо избежать любого влияния событий в Газе на ситуацию в Сирии, а также важно немедленно активизировать политический процесс для урегулирования гуманитарных проблем (в САР - ред.) и поиска долгосрочного решения в рамках резолюции ООН 2254", - сообщил МИД.