В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине

Евросоюз не располагает планом Б на случай, если Будапешт наложит вето на пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на ближайшем саммите ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в интервью агентству Блумберг.

"На текущий момент нет плана Б", – сказал он на вопрос, имеется ли у блока план Б, если Венгрия заблокирует выделение помощи в рамках бюджета ЕС. "Я могу представить, что имеется множество альтернативных решений, и мы должны работать над этим", – добавил он.

Министр убежден, что на текущий момент единственным способом продвижения вперед станет работа со всеми странами ЕС над текущим вариантом. Он также выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренностей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.