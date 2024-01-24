Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш

Протестующие французские фермеры, недовольные политикой правительства, перекрыли для грузовиков с товарами подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

"В среду 24 января фермеры заблокировали для грузовиков с товарами, направляющимися в Великобританию, главную подъездную дорогу к порту Кале", - говорится в сообщении телеканала.

По данным агентства Франс Пресс, аграрии при этом пропускают транспорт с туристами.

Вместе с этим перекрыты были и участки трассы A16, которые ведут к Евротоннелю, само движение под Ла-Маншем не нарушено, передаёт BFMTV.

Во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций.

Ведущий профсоюз фермеров FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.