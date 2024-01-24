Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования.

"Как вы знаете, аборты - это одна из тем, где в коалиции у нас разные взгляды. Мы готовы внести в сейм в ближайшие часы проект о безопасном и легальном аборте до 12-й недели", - сказал Туск.

При этом по предварительным подсчетам данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В самом сейме против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.