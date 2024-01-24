Около 120 подписанных Молдовой соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в среду глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.

Ранее в среду правительство Молдовы одобрило денонсацию восьми соглашений с СНГ из областей обороны, энергетики и здравоохранения.

"Эти соглашения устарели и не отвечают текущим реалиям, потому что политика нашей страны не резонирует с целями, которые установили страны, подписавшие эти соглашения. Всего же власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые не представляют ценности для граждан республики, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов", - заявил Водэ на брифинге после заседания правительства.

Он отметил, что молдавской стороной завершена процедура денонсации 55 соглашений с СНГ, исполнительный секретариат Содружества подтвердил прекращение правового действия 36 договоров.

Также Водэ подчеркнул, что всего Молдова подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества. Он отметил, что каждый из этих документов анализируется с точки зрения пользы для граждан и учреждений страны.

Власти Молдовы с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.