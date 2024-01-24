На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы спасения МВД, до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога действует через город Ноемберян.

Автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции “Амберд” к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Закрыты горный перевал Варденяц, участок Сараван-“Зангер”, ведущая в Джермук трасса М2, дороги Вардахпюр-Харташен, Салут-Зорашен Ширакской области.

Для грузовых автомобилей с прицепами закрыты автодороги Тавушской области, от перекрестка Джермука до участка Сараван-“Зангер”, автодороги Степанаванского района, Ванадзор-Дилижан, Ноемберян-Иджеван, от села Сюник до Татева.

Дороги Тавушской области труднопроходимы для легковых автомобилей.

Дороги Лорийской области, Сюникской области, Ашоцкого и Амасийского районов, трассы Ереван-Севан 24-39-й км, а также Алапарс-Чаренцаван труднопроходимы для всех видов транспортных средств.

На горном перевале Варденяц, в районах Арагаца и Амасии, на 163-167 км автодороги Ереван-Мегри произошел оползень, а на трассе Хором-Айреняц в Ширакском марзе - метель.

В местности под названием Сараван-“Зангер” наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых транспортных средств.