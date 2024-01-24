Минобороны РФ назвало терактом уничтожение российского военного самолета

Минобороны РФ выступило с заявлением относительно сбитого Вооруженными силами Украины самолета военно-транспортной авиации России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, российская сторона назвала это действие террористическим актом.

“Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет.

На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих.

Экипаж и все пассажиры самолета погибли”, - говорится в официальном заявлении МО РФ.

Отмечается, что по достигнутой ранее договоренности обмен пленными должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

В сети также появились кадры уничтожения российского военного самолета: