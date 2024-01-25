Алиев решил застраховать свой режим от потрясений: эксперт об армяно- азербайджанском урегулировании и выборах  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается просчитать возможные дальнейшие развития событий, поскольку предстоящий год будет довольно неспокойным в региональном и геополитическом плане и максимально непредсказуемым. Поэтому он решил застраховать свой режим от возможных потрясений.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразила азербайджановед Татев Айрапетян, коснувшись предстоящих внеочередных президентских выборов в Азербайджане и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Ильхам Алиев еще в интервью 10 января объяснил, что шаг к досрочным президентским выборам знаменует начало новой эры, потому что прежние планы, связанные с Нагорным Карабахом, более чем реализованы, следовательно, Азербайджан ставит перед собой новые задачи. Алиев также отметил, что это будут первые выборы после обретения Азербайджаном независимости, которые пройдут также в Нагорном Карабахе и на территориях, перешедших под контроль азербайджанской стороны. Алиев констатировал, что подводит итоги двадцатилетнего правления, следовательно, решение о проведении внеочередных выборов было принято с расчетом на послания, адресованные внутренней и внешней аудитории, и с фиксацией того, что проблемы можно решить силовым путем, что и было сделано на Южном Кавказе», - отметила Татев Айрапетян.

По ее убеждению, в соседней стране нет какой-либо силы, которая могла бы конкурировать или противостоять Ильхаму Алиеву. Титульная оппозиция в лице партий «Мусафат» и «Народный фронт» отказалась участвовать в предстоящих выборах. Перед выборами в Азербайджане уже началась новая волна арестов. Все оппозиционные активисты, представители СМИ обвиняются в получении различных грантов США или Европы и проведении антигосударственной политики, и на этом основании изолируются.

«Внутриполитическая ситуация в Азербайджане показывает, что у лидера этой страны есть далеко идущие цели, на пути к достижению которых он хочет исключить все возможные альтернативные голоса. Восемь выдвинутых кандидатов могут конкурировать лишь в том, кто больше хвалит Алиева в публичном пространстве, и в этом смысле у нынешнего президента особых политических проблем действительно нет»,- сказала наша собеседница.

Касаясь вопроса, почему президент соседней страны отказывается принимать западных посланников, заинтересованных в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, даже отказываясь посещать западные площадки, Айрапетян подчеркнула, что азербайджанская сторона активно участвовала в этом процессе до сентябрьских событий прошлого года, особенно упомянув встречу в Праге в октябре 2022 года, когда официальный Ереван признал территориальную целостность Азербайджана.

«Расчет Запада заключался в том, что, в ответ на его определенное молчание и терпимость, Алиев подпишет мирный документ, что, однако, не соответствует планам Баку, поэтому Азербайджан начал проводить антизападную политику, обвиняя США и Францию в предвзятости. Неслучайно, что Алиев отказался принять старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луи Боно. После чего спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар не предпринял попытки визита, мотивируя это тем, что в Азербайджане избирательный период, хотя представители России активно ездят в Баку на встречи с Алиевым, который западные площадки считает проблематичными, требующими от него признания территориальной целостности Армении и нормализации отношений с армянской стороной. Что на самом деле не входит в планы Алиева», - пояснила азербайджановед.

По мнению Татев Айрапетяна, глава соседней страны осознает, что принятая Сенатом Франции резолюция, призывающая к введению санкций в отношении Азербайджана, является чистой угрозой, более чего Запад ничего не сделает. Она напомнила, что до сентябрьской агрессии прошлого года против Нагорного Карабаха высокопоставленные представители США во время обсуждения в Сенате заявляли, что военное нападение на Нагорный Карабах для них было красной линией, но после азербайджанской агрессии были только осуждающие заявления, за которыми не последовали практические шаги.

«Алиев понял, что они не будут выступать против него по разным причинам, и даже заявил, что им нужен газ, поэтому он и позиционировал свою страну так, что Азербайджан нужен всем. Именно с этой точки зрения он переваривает абсолютно неприемлемое поведение», - отметила наша собеседница.

Говоря о перспективе заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Айрапетян напомнила, что в переговорах по нагорно-карабахской проблеме, длившихся почти три десятилетия, Азербайджан занимался лишь имитацией, о чем он определенно говорит сегодня. В интервью от 10 января Алиев ясно намекнул, что ему постоянно предлагали варианты мирного решения, однако он не соглашался, потому что фактическое мирное урегулирование не привело бы к тому результату, которого они достигли в результате военной агрессии. Президент Азербайджана заявляет, что они продолжали переговоры, подразумевая военный сценарий, а война была главной миссией его личной жизни. По утверждению Айрапетян, не нужно искать более очевидных признаний о политике, проводимой азербайджанской стороной, чем это.

«Сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, границы и суверенитет Армении стали мишенью. Президент Азербайджана просто стремится извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации и хочет зафиксировать в документе, что Армения в будущем никогда не будет выдвигать юридических требований в отношении Нагорного Карабаха, но в то же время он хочет затянуть подписание мирного договора, чтобы предъявить территориальные претензии и Республике Армения»,- заключила азербайджановед.

Манвел Маргарян