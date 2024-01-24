"Гардман-Ширван-Нахиджеван" приветствует обсуждение прекращения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ

Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" выступил с заявлением, приветствуя обсуждение вопроса о прекращении полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Арменпресс представляет послание Союза полностью:

«В ПАСЕ немецкий депутат Франк Швабе выступил с предложением прекратить полномочия азербайджанской делегации. К предложению присоединились около 30 членов ПАСЕ, представляющих пять национальных делегаций. В основу этой инициативы Швабе указал наличие политзаключенных, насильственное переселение армянского населения Нагорного Карабаха, невозможность докладчиков ПАСЕ посетить Азербайджан, а также отсутствие приглашения для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут там 7 февраля.

Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" приветствует эту инициативу депутатов ПАСЕ, подчеркивая необходимость привлечения Азербайджана к ответственности за совершенные преступления.

Беззакония, поднятые в ПАСЕ, – это очень малая часть того, что царит в Азербайджане. Говоря о политических заключенных, действительно необходимо подчеркнуть, что начиная с контрольно-пропускного пункта в Лачине в Азербайджане на ложных основаниях возбуждаются судебные дела против лиц, находящихся под опекой Красного Креста, устраиваются произвольные судебные процессы и выносятся несправедливые приговоры.

Все имущество более 100 тысяч вынужденно переселенных коренных армян подвергается бесконтрольному разграблению, в то время как Азербайджан должен быть немедленно предоставить экстренные гарантии безопасности для возвращения армян, сохранности их жизни и имущества. А отсутствие приглашения наблюдать за президентскими выборами – не более чем прелюдия к ожидаемым фальсификациям на выборах и заранее инсценированной абсолютной победе Ильхама Алиева.

В европейских кругах, к сожалению, свежи представления только о недавней преступной деятельности Азербайджана, но нынешние реалии следует рассматривать через призму истории. Полная этническая чистка Нагорного Карабаха стала продолжением деармянизации Сумгаита, Баку, Гандзака, Шамхора и других армянонаселенных районов в 90-е годы, а практика воспроизводства диктатуры под прикрытием демократических процессов в Азербайджане установилась при Гейдаре Алиеве на фоне безразличия внешнего мира.

Демократия, возникшая на Западе, свергнувшая многие диктатуры в мире и превратившаяся в ключевое средство установления мира и процветания, была жестоко убита в Азербайджане, где наблюдается однозначное воспроизводство вертикальной диктатуры, основанной на армянофобии и человеконенавистничестве в целом».