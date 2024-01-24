Глава МИД Швеции поблагодарил парламент Турции за одобрение законопроекта о вступлении Швеции в НАТО

Швеция и впредь продолжит тесное сотрудничество с Турцией в вопросе борьбы с терроризмом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на пресс-конференции, комментируя одобрением парламентом Турции законопроекта о вступлении Швеции в НАТО.

Глава МИД Швеции выразил благодарности парламенту Турции, отметив, что «будут продолжать поддерживать с Турцией тесное сотрудничество в рамках НАТО».

По словам Билльстрема, процесс должен завершиться одобрением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведский министр также прокомментировал вопрос о том, как отразится членство Швеции в НАТО на ее отношениях с Турцией.

«Естественно, одобрение парламента Турции сделало ценными соглашения, которые мы заключили ранее. Мы согласовали Трехсторонний меморандум (Турция, Финляндия и Швеция) на Мадридском саммите НАТО в 2022 году, и соглашение, заключенное позже в Вильнюсе. Эти соглашения остаются в силе. Наша борьба с терроризмом будет продолжаться и впредь в тесном сотрудничестве с Турцией», - отметил он.