Время в Ереване: 11:07,   24 Январь 2024

Глава МИД Швеции поблагодарил парламент Турции за одобрение законопроекта о вступлении Швеции в НАТО

Глава МИД Швеции поблагодарил парламент Турции за одобрение законопроекта о вступлении Швеции в НАТО

Швеция и впредь продолжит тесное сотрудничество с Турцией в вопросе борьбы с терроризмом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на пресс-конференции, комментируя одобрением парламентом Турции законопроекта о вступлении Швеции в НАТО.

Глава МИД Швеции выразил благодарности парламенту Турции, отметив, что «будут продолжать поддерживать с Турцией тесное сотрудничество в рамках НАТО».

По словам Билльстрема, процесс должен завершиться одобрением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведский министр также прокомментировал вопрос о том, как отразится членство Швеции в НАТО на ее отношениях с Турцией.

«Естественно, одобрение парламента Турции сделало ценными соглашения, которые мы заключили ранее. Мы согласовали Трехсторонний меморандум (Турция, Финляндия и Швеция) на Мадридском саммите НАТО в 2022 году, и соглашение, заключенное позже в Вильнюсе. Эти соглашения остаются в силе. Наша борьба с терроризмом будет продолжаться и впредь в тесном сотрудничестве с Турцией», - отметил он.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]