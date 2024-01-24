Азиатские индексы - 24-01-24

ТОКИО, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.80% и составил 36226.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.51% и составил 2529.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.80% и составил 2820.77 пункта, а HANG SENG вырос на 3.56% и составил 15899.87 пункта.