Послание в связи с годовщиной принятия Сенатом Франции законопроекта о криминализации отрицания Геноцида армян

Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" направил послание в связи с годовщиной принятия в 2012 году Сенатом Франции законопроекта, криминализирующего отрицание Геноцида армян. Арменпресс представляет послание Союза полностью:

«23 января 2012 года Сенат Франции большинством голосов принял законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян. Законопроект был представлен под названием «Равенство и гражданство» и предусматривает наказание за отрицание и опровержение любого преступления, совершенного против человечества, включая Геноцид армян.

Франция уже давно практически выразила свою жесткую позицию относительно наказания и борьбы с преступлениями, совершенными против человечности, ярким проявлением чего можно считать принятие законопроекта, криминализирующего отрицание Геноцида армян, что не только в очередной раз на международном уровне документирует неоспоримую реальность Геноцида армян, который, к сожалению, до сих пор многие страны продолжают подвергать сомнению, но также создает механизм предотвращения отрицания преступления, совершенного в прошлом веке.

Дальнейшие события армянской истории показали, что создание превентивных механизмов, их бесперебойная и надежная работа гораздо важнее, чем личное признание и осуждение преступления без установления ответственности. Именно отсутствие ответственности позволило Азербайджану как минимум трижды в прошлом веке провести этнические чистки и акты геноцида на территориях исторических Гардмана, Ширвана и Нахичевани, месяцами морить голодом более 100 тысяч коренных армян в Нагорном Карабахе, кульминацией чего стала принудительная депортация, сопровождавшаяся насилием и угрозами.

Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" приветствует усилия Франции по восстановлению исторической справедливости и представлению адекватных оценок. Мы призываем международное сообщество активно инициировать формирование превентивных и карательных механизмов за геноцид или акты геноцида, проявления политики, основанной на религиозной и национальной дискриминации, акты осквернения, увечья и присвоения культурных ценностей, нарушения прав человека и отказ от их уважения и признания, а также призываем к их применению в отношение Азербайджане, поскольку только в этом случае можно будет предотвратить государственную армянофобию и вытекающие из нее этнофобские действия, которые сегодня представляют собой реальную угрозу сложному процессу установления мира и демократизации нашего региона».