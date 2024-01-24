Союз Гардман-Ширван-Нахиджеван приветствовал внимание ЕС на процессе армяно- азербайджанского урегулирования

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" сослался на обсуждение Совета по внешним связям ЕС по вопросу Армении и Азербайджана. «Арменпресс» представляет заявление профсоюза.



"Совет по международным отношениям ЕС, среди других вопросов, обсудил проблему регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Совет выразил солидарность с Францией в связи с высылкой ее дипломатов и недавними атаками в СМИ. Министры согласны с тем, что Азербайджан должен вернуться к предметным переговорам о мире и урегулировании с Арменией.



В частности, в Совете подчеркнули, что "любое нарушение территориальной целостности Армении недопустимо и будет иметь серьезные последствия для отношений с ЕС". Основные выводы Совета подтвердил и Верховный комиссар ЕС по международным отношениям Жозеп Боррель, заявивший, что «недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу».



"Гардман-Ширван-Нахиджеванский всеармянский союз приветствует акцент Совета по международным отношениям ЕС. Подходы, аналогичные подходам ЕС, затрагивают препятствия на пути нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по нескольким направлениям. В первую очередь критикуется деструктивное поведение Азербайджана в связи с высылкой французских дипломатов и неуважительным отношением к Франции. В Азербайджане считают, что на критику можно ответить «дипломатическим насилием» и остаться безнаказанным. Именно из этого убеждения вытекают постоянные и безосновательные обвинения азербайджанской прессы в адрес всех европейских стран и политиков, которые объективно требуют и требуют соблюдения прав человека, выполняют взятые на себя на международном уровне обязательства, проявляют конструктивность в регулировании отношений с соседями. этот. Последняя проблема также нашла свое отражение в дискуссиях Совета, поскольку на протяжении длительного времени Азербайджан искусственно затягивал переговорный процесс, одновременно используя размеренную и агрессивную риторику на высшем уровне, развивая культ личности в 21 веке, когда мир уже давно выбрал путь плюрализма и демократии.



Принимая во внимание поведение Азербайджана в последние годы, постоянные амбиции в отношении территориальной целостности Армении, 10-месячную блокаду Нагорного Карабаха, войну 19-20 сентября 2023 года и последовавшие за ней этнические чистки, отрицание права на возвращение переселенных армян, системную ненависть к армянам и непрекращающуяся неонационалистическую риторику, Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» призывает ЕС тщательно пересмотреть характер и содержание отношений с Азербайджаном, иначе подобная безнаказанность станет прецедентом с точки зрения нарушения международных норм и безответственности".