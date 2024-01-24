В Европарламенте пройдет конференция по сохранению культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха



БРЮССЕЛЬ, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Европарламенте пройдет конференция о сохранении культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», в ходе состоявшейся в преддверии конгресса пресс-конференции под названием «Сохраните культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха» словацкий депутат Европарламента Мириам Лексман заявила, что насильственно перемещенные жители Арцаха страдают на глазах человечества, и первоначальный Армянское культурное и религиозное наследие уничтожается, а действия Азербайджана остаются безнаказанными.



«Христианская и еврейская культура являются столпами западной цивилизации, и мы должны сохранять ее не только на словах, но и на деле. Да, ЕС сегодня нуждается в газе, для чего он подписал соглашение с Азербайджаном, но мы не имеем права ставить под сомнение или игнорировать систему ценностей ЕС", - сказал Ликсман.





Спикер ассамблеи, посол Армении в Королевстве Бельгия, постоянный представитель Армении при ЕС Тигран Балаян в своем выступлении напомнил, что периодическое уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия началось еще в 2005 году, когда в Нахичевани были уничтожены тысячи армянских хачкаров. "Мы достигли этой точки, потому что ничего не делается, чтобы предотвратить это", - сказал Балаян.



Профессор Левенского университета, член Института международного права, представитель исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха в Международном суде Пьер Де Аржан в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан отрицает существование армянского культурного наследия и занят искажением реальности. "Культурное наследие Нагорного Карабаха живо, оно живо, и оно может существовать, если армяне Арцаха сохранят его", - отметил он.



Директор Центра пропаганды Первопрестольного Святого Эчмиадзина и руководитель Управления духовного и культурного наследия Нагорного Карабаха Его Святейшество Преподобный о. Гарегин Амбарцумян, продолжая Пьера Д'Аржана, подтвердил мысль о том, что культурное наследие – это не только церкви и памятники. "Культура будет жить, если жители Арцаха смогут посещать свои храмы и сохранять свои религиозные и национальные традиции", - сказал он.



Специалист по культурному наследию Армине Тигранян отметила, что когда говорят о культурном наследии, необходимо осознавать, что на первом месте стоят люди, и тот факт, что сегодня они лишены общественной жизни, является серьезным ударом по непрерывности их идентичности.



Лилит Гаспарян