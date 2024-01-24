ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всеармянский союз "Гардман-Ширван-Нахиджеван" сослался на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в Азербайджане должна быть сформирована новая национальная идеология. «Арменпресс» представляет заявление союза.

"В интервью, данном несколько дней назад, президент Азербайджана, отвечая на вопрос, можно ли считать досрочные президентские выборы началом новой миссии, ответил, что на протяжении многих лет их национальной идеей было "освобождение территорий", и теперь необходимо формировать новую идеологию. Президент Азербайджана отметил, что у него есть свои идеи, которые будут иметь решающее значение, но он хотел бы видеть публичное и общественное обсуждение национальной идеи. Подобные формулировки президента Азербайджана вызывают дополнительные комментарии. Ильхам Алиев утверждает, что в сентябре 2023 года война против Нагорного Карабаха, находившегося в 10-месячной осаде, и последовавшая за ней этническая чистка стали пиком реализации национальной идеи своего государства. Не является ли это косвенным подтверждением нашего постоянного утверждения о том, что азербайджанское государство стоит на двух столпах армянской ненависти и фанатизма? Ярким доказательством этого является то, что до 1918 г., к моменту создания государства Азербайджан на Восточном Кавказе армяне имели высокий процент представительства на исторических территориях Гардмана, Ширвана, Нахичевани и правящее большинство в Нагорном Карабахе. За последние 105 лет в результате дискриминационной и нетерпимой этнорасистской политики этого государства ареал проживания армян просто сократился до нуля.

В течение последних 105 лет в результате этнорасистской дискриминационной и нетерпимой политики этого государства ареал проживания армян был просто сведен к нулю. Насилие и насильственные депортации армян в Баку в 1918 году, в армянонаселенных районах, оказавшихся под контролем Азербайджана в 1918-1920 годах, в исторических Гардмане, Ширване и Нахичеване в 1988-1992 годах, в отношении армян Нагорного Карабаха в 2020-2023 годах, являются отдельными этапами этнофобной политики, которая была национальной идеологией государства Азербайджан.

Сейчас президент Азербайджана говорит о необходимости новой национальной идеологии, о которой он уже имеет представление, но хочет услышать мнение общественности. Однако вопрос в том, действительно ли Ильхам Алиев хочет прислушаться к голосу общественности или же он хочет, чтобы общественность сказала то, что он и возглавляемый им режим проповедовали этой общественности десятилетиями, заражая ее опасной болезнью ненависти к армянам, подвергая ее политическому преследованию и насилию?

Однако нетрудно представить себе взгляды президента Азербайджана на будущее. Ничего иного, кроме экстремистского неонационализма, ожидать от государства, пережившего за свое недолгое существование многочисленные этнические чистки, и общества, воспитанного на геноцидных мотивах, невозможно. Гардман-Ширван-Нахиджеванский всеармянский союз, представляющий интересы лиц, лишенных родины в результате азербайджанского расизма, глубоко обеспокоен перспективой беспрепятственного воспроизводства азербайджанского расизма и фанатизма, движимых безнаказанностью и постоянно нарушающих международные права человека и призывает международное сообщество обратить должное внимание на процессы, которые могут быть разрушительными, принять пути процесса умиротворения и демократизации нашего региона».