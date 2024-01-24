Мы должны принять все необходимые меры для решения долгосрочных проблем армян Нагорного Карабаха: Президент Кипра

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В своем выступлении на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы президент Кипра Никос Христодулидес коснулся насильственной депортации армян из Нагорного Карабаха в результате военной агрессии Азербайджана.



"Мы стали свидетелями очередного гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, от которого пострадали десятки тысяч человек. Этот острый гуманитарный кризис обернулся массовой эмиграцией армянского населения из региона. Мы должны принять все необходимые меры для оказания немедленной гуманитарной помощи и решения долгосрочных проблем этнических армян Нагорного Карабаха. В то же время, в результате событий сентября прошлого года, растущие и неотложные потребности Армении должны быть должным образом и адекватно удовлетворены", - заявил президент Кипра, сообщает «Арменпресс».



Он заявил, что Кипр поддерживает мирный процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном при посредничестве ЕС, что, несомненно, будет способствовать долгосрочной стабильности и развитию региона.



«Любые стимулы для облегчения и поощрения такого развития должны быть сбалансированными, тщательно планироваться и реализовываться», - сказал он.