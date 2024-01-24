Министр ОНКС посетила Зангакатун и возложила цветы к могиле Паруйра Севака

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 24 января посетила в день рождения известного армянского поэта, литературоведа, переводчика Паруйра Севака, родной город Зангакатун, и возложила цветы в его память. Министра сопровождали заместитель министра Альфред Кочарян и губернатор Араратской области Седрак Тевонян.



Как сообщает «Арменпресс» из пресс-релиза министерства образования и культуры, в рамках визита директор дома-музея Паруйра Севака Севак Казарян представил министру историю создания музея и отдельные экспонаты. По словам Севака Казаряна, на стене выставочного зала находится посвященная Паруйру Севаку фреска художника Саргиса Мурадяна, в которой представлены важные периоды жизни и творчества писателя. В фойе-зале музея представлены экспонаты, связанные с разными этапами жизни и творчества поэта: личные вещи, документы, копии рукописей, издания на разных языках. В одном углу выставочного зала точно воспроизведен кабинет ереванской квартиры Паруйра Севака с оригинальной мебелью и экспонатами.





Министра интересовала деятельность дома-музея и ближайшие планы. На месте обсуждались возможности реализации различных проектов в среде музея, перспективы оживления общественной жизни и превращения его в творческий центр.





С 24 января стартовали юбилейные мероприятия к 100-летию П. Севака. В 13:00 в Доме-музее Паруйра Севака выступили Гор Суджян, ансамбль «Каденс» и молодежная группа театра «Амазгаин». В 19:30 в Театре Соса Саргсяна "Амазгаин", будет представлен спектакль из одноименного сборника Севака «Человек на берегу» (режиссер: Нарине Григорян).



В рамках дня министр ОНКС Жанна Андреасян также примет победителей конкурса «Да будет свет: Севак-100».