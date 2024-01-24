Как платить подоходный налог с арендной платы за недвижимость: подробности от КГД



ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Комитет госдоходов опубликовал сообщение и видеоролик, напоминая, что при сдаче недвижимости в аренду физическому лицу необходимо уплачивать подоходный налог по ставке 10% от арендной платы.



«Если в течение налогового года сумма арендных платежей превышает 60 миллионов драмов, то за превышенную часть необходимо уплатить дополнительно 10% подоходного налога.



При аренде недвижимости необходимо подписать договор, который должен пройти государственную регистрацию. Однако если оно не получило государственную регистрацию, то необходимо подать заявление в налоговый орган о передаче права аренды", - сообщает «Арменпресс».



Для подачи декларации необходимо прийти в любой зал обслуживания, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности) и номер общественной службы. Если вы еще не состоите на учете в налоговом органе и не имеете регистрационного номера налогоплательщика (РНН), то будет выдан номер учета налогоплательщика, после чего можно подать декларацию.



Подать декларацию, прилагаемое заявление и заявление на получение регистрационного номера налогоплательщика можно также без посещения зала обслуживания через платформу электронных запросов www.e-request.am.



Если вы арендовали недвижимость в Армении и проживаете за границей, вы также можете подать заявку на получение регистрационного номера налогоплательщика, декларацию и прилагаемое заявление через платформу www.e-request.am.



По сделкам аренды, произошедшим до 1 декабря 2023 года, декларация должна быть подана в налоговый орган до 1 февраля 2024 года, а по сделкам аренды, произошедшим после 1 декабря, - в течение 5 дней после фактической сдачи объекта в аренду. В случае прекращения дохода от сдачи в аренду также необходимо подать заявление в течение 5 дней после даты прекращения.



В случае несоблюдения требований законодательства, связанных с сдачей в аренду недвижимого имущества, устанавливается штраф в размере 5% кадастровой стоимости недвижимого имущества, приближенной к рыночной стоимости, определенной законодательством, но не более 500 тысяч драмов.



При повторном нарушении в течение года штраф составляет 10%, но не более одного миллиона драмов.



За 2023 год годовой расчет подоходного налога, исчисленного от сдачи в аренду недвижимости, необходимо сдать в электронном виде до 1 мая 2024 года.