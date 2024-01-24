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Президент Ирана отправился с визитом в Анкару

Президент Ирана отправился с визитом в Анкару

Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду по приглашению своего коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана отправился в Анкару.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ИРНА, глава иранского правительства будет участвовать в VIII заседании Высшего совета Ирана и Турции по экономическому сотрудничеству.

В рамках визита в Анкаре под председательством президента Эрдогана и президента Ирана Раиси состоится восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.
Раиси и Эрдоган также примут участие в совместной встрече бизнесменов Ирана и Турции. Президент Ирана встретится с иранцами, проживающими в Турции.

Эта поездка должна была состояться 5 января, но была отложена из-за теракта в Кермане.


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