250 вынужденнօ переселеных учителей из Нагорного Карабаха уже отправлены в области для работы в школах

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за изменения климата, конфликтов, переселений, эпидемий, по последним данным ЮНЕСКО, около 250 миллионов детей исключены из образования в мире и это число увеличивается с каждым днем.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», руководитель отдела образования ЮНИСЕФ Алвард Погосян заявил, что наибольшее влияние на образовательный процесс оказывают изменение климата и стихийные бедствия. "Цифра в 250 миллионов рассчитана, начиная с периода коронавируса. Как мы знаем, создавшаяся в то время ситуация оказала большое влияние на образовательные процессы. Кроме того, в 2020 году в Пакистане произошло большое наводнение и обрушилось 26 тысяч школ. Тысячи школ были разрушены землетрясением в Турции. В Эфиопии продолжается засуха, в результате которой нормальная жизнь в пострадавших общинах нарушается, а дети лишаются возможности получить образование. Перебои в образовании приводят к пробелам, и если их не заполнить и не работать в направлении развития человеческих ресурсов, могут возникнуть серьезные экономические проблемы", - сказал Алвард Погосян.

Армения также не осталась в стороне от этих тенденций и в 2023 году столкнулась с эскалацией карабахского конфликта, в результате чего более 100 тысяч жителей Арцаха были насильственно перемещены. Помимо регулирования их пребывания и социальных вопросов в Армении, важно было обеспечить непрерывность образования детей. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА совместно с партнерскими международными неправительственными организациями провело большую работу по устройству детей Арцаха в школы, обеспечению непрерывности их образования.

Начальник управления координации общеобразовательных и внешкольных учреждений Министерства образования и культуры РА Стал Сардарян сообщил, что, по последним данным, в общеобразовательные учреждения. «На начальном этапе детей размещали в школы независимо от необходимых документов. После того, как была проведена оценка их потребностей, мы быстро попытались выделить существующие проблемы, в соответствии с которыми были разработаны программы поддержки. Поддержка оказывалась не только в плане психологической, но и в плане образовательных услуг, особенно для старшеклассников профориентации. Все студенты также были обеспечены необходимыми учебниками", - сказал Стал Сардарян. По словам руководителя управления образования ЮНИСЕФ Алвард Погосян, оценка потребностей показала, что одним из основных пробелов является отсутствие канцелярских товаров, школьных ранцев и других аксессуаров. Министерство, общины, международные и местные организации были вовлечены в приобретение и поставку этих материалов. «На этом этапе было важно работать с принимающими школами, чтобы обеспечить плавную интеграцию. Психологические и социальные проблемы детей, трудности в общении были очень острыми. Здесь была проделана большая работа со школьными психологами. Вначале были трудности с привозом этих детей в школу, потому что была неопределённая ситуация, казалось, что на каком-то этапе они смогут вернуться в свои дома. С большим трудом пришлось этим детям прийти в школу", - сказала Алвард Погосян.

Другая проблема заключалась в том, что во время пребывания в Нагорном Карабахе из-за создавшейся ситуации многие из них пропустили образовательные программы. Необходимо было работать и в этом направлении. В этот период была разработана и реализована программа поддержки вынужденно перемещенных учителей из Нагорного Карабаха. Решением правительства был утвержден порядок командирования, что позволило учителям из Арцаха командироваться в марзы и работать в тамошних учебных заведениях. Им выплачивается надбавка в размере 30 процентов от заработной платы учителя. В образовательных учреждениях Сюникского, Вайоцдзорского марзов, Чамбаракской и Варденисской общинных школ Гегаркуникского марза, Ноемберянской, Иджеванской, Бердской общин Тавушской марза помимо 30-процентной надбавки к заработной плате предусмотрена дополнительная фиксированная надбавка в размере 50 тысяч драмов.

По последним данным, поступило 300 заявлений, 250 учителей уже направлены на работу и работают в региональных образовательных учреждениях. Это также поможет заполнить вакантные должности учителей в региональных школах.