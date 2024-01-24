ЕС утвердил продление экономических санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил европейский источник.