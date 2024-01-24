ЕС утвердил продление экономических санкций против России
15:03, 24 Январь 2024
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил европейский источник.
"Да, этот пункт был утвержден", - сказал он.
Как следует из повестки заседания, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение", числился среди не требующих предварительных дискуссий и был утвержден автоматически.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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