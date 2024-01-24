По базе США возле газового месторождения Конико в Сирии выпустили более восьми ракет

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США, расположенную возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, это уже пятое нападение со стороны шиитских вооруженных формирований за последние дни.

Объекты ВС США в Сирии и Ираке подверглись атакам более 140 раз с октября 2023 года, когда началась военная эскалации на Ближнем Востоке.

18 января шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций против их баз в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".