В России разбился самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных

В Белгородской области Российской Федерации разбился военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на ТАСС.

«24 января текущего года около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», - сообщили в Минобороны России.

К месту падения самолета выехала комиссия ВКС, чтобы выяснить причины авиакатастрофы.