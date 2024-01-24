На участке Сараван-Зангер сильный снегопад и метель. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Дорожный департамент, представив также видеоролик, на котором видно, как на указанном участке работает техника дорожного сервиса.

Ранее МВД РА распространило сообщение, в котором говорилось, что по причине плохих погодных условий и обильного снегопада служащие Патрульно-спасательной службы несут круглосуточное дежурство на дорогах республики.