Украина может получить свои первые истребители F-16 в этом году: должностное лицо Пентагона

Цель Пентагона заключается в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 уже в 2024 году. Как передает «Арменпресс», об этом пишет Politico со ссылкой на помощника министра обороны США Селест Уолландер.

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селест Уолландер рассказала изданию, что Вашингтон не смог направить Украине военную помощь в том объеме, как в предыдущие два года.

По словам представителя Минобороны, «хорошей новостью» является то, что Запад продолжает усилия по снабжению Украины истребителями.

«Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатировать эти самолеты не позднее, чем в этом году», - заявила Селест Уолландер.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители из третьих стран после завершения подготовки пилотов. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Гаага рассчитывает отправить в Киев первые истребители F-16 в 2024 году.