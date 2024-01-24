Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря, что еще больше обострило напряженность в отношениях с Южной Кореей. Как передает «Арменпресс», агентство Yonhap сообщает, что ракеты были запущены примерно в 07:00 по местному времени.

Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея заявил, что усилил мониторинг, и тесно координирует свои действия с США, наблюдая за КНДР.

За 10 дней до этого Северная Корея запустила твердотопливную гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности.