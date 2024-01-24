Армения намерена направить военных атташе в Чехию и в Кыргызстан.

Как передает «Арменпресс», вопросы назначения военных атташе в Чехии и Кыргызстане включены в повестку дня заседания правительства РА.

В проекте о направлении военного атташе в Чехию указано, что с принятием проекта Республика Армения будет иметь аккредитованного военного атташе в Чехии, который будет координировать военно-политическое сотрудничество государств, усилит уровень двустороннего взаимодействия, а также будет представлять рекомендации по перспективному развитию сотрудничества между двумя странами. Отмечается, что должность военного атташе в Чехии будет совмещена с должностью военного атташе при посольстве Армении в ФРГ.

В проекте о направлении военного атташе в Кыргызстан отмечается, что Армения и Кыргызстан имеют значительный потенциал и перспективы дальнейшего развития отношений в сфере обороны, а также в военно-технической сфере. «Присутствие военного атташе в Кыргызстане будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества двух стран в сфере обороны, придаст новый импульс реализации совместных мер в сфере обороны между двумя странами. Присутствие военного атташе обеспечит повышение армяно-кыргызских отношений в сфере обороны на более высокий уровень партнерства», - говорится в обосновании проекта.

Должность военного атташе в Кыргызстане будет совмещена с должностью военного атташе в Республике Казахстан.