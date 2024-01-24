Правительство Армении рассмотрит вопрос ратификации соглашения о статусе наблюдательной миссии ЕС

Правительство Армении обсудит вопрос ратификации соглашения о статусе наблюдательной миссии Евросоюза. Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства РА.

«Предлагаемый правовой акт призван ратифицировать соглашение между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе миссии Европейского Союза в Армении, подписанное 20 ноября 2023 года», - говорится в обосновании проекта.

Соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС в Армении было подписано в ноябре 2023 года. Соглашение подписали заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян с армянской стороны и посол ЕС в РА Василис Марагос со стороны ЕС. Посол Марагос заявил, что соглашение о статусе в основном регулирует юридические вопросы.