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Правительство Армении рассмотрит вопрос ратификации соглашения о статусе наблюдательной миссии ЕС

Правительство Армении рассмотрит вопрос ратификации соглашения о статусе наблюдательной миссии ЕС

Правительство Армении обсудит вопрос ратификации соглашения о статусе наблюдательной миссии Евросоюза. Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства РА.

«Предлагаемый правовой акт призван ратифицировать соглашение между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе миссии Европейского Союза в Армении, подписанное 20 ноября 2023 года», - говорится в обосновании проекта.

Соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС в Армении было подписано в ноябре 2023 года. Соглашение подписали заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян с армянской стороны и посол ЕС в РА Василис Марагос со стороны ЕС. Посол Марагос заявил, что соглашение о статусе в основном регулирует юридические вопросы.


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