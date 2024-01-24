Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии на месяц

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС достигли соглашения о 30-дневном прекращении огня. За это время будут освобождены израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, и палестинцы, заключенные в тюрьмах Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Reuters, со ссылкой на свои источники.

Катар, США и Египет пытались посадить стороны за стол переговоров, однако ХАМАС требовал прекращения боевых действий в обмен на освобождение заложников. Израиль, в свою очередь, представил новое предложение, согласно которому военные действия должны быть приостановлены на два месяца в обмен на всех удерживаемых в Газе заложников и передачу тел погибших заложников. Кроме того, сторонам пришлось заранее договориться об освобождении палестинцев, заключенных в тюрьму в Израиле.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что ХАМАС готов начать обсуждение нового соглашения об освобождении заложников.

В то же время Израиль проводил масштабные операции в главном городе на юге сектора Газа Хан-Юнисе, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных палестинцев. 23 января израильские танки окружили город, перекрыв дорогу, ведущую к побережью Средиземного моря, по которой палестинцы могли добраться до контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом.

Израиль заявил об уничтожении 100 боевиков ХАМАС за 24 часа. 22 января Израиль имел наибольшее количество жертв: 24 военнослужащих.

В результате вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и взято в плен 240 человек. В конце ноября в ходе соглашения, достигнутого при посредничестве США, Катара и Египта, было возвращено более 100 заложников, в обмен на что, Израиль освободил 240 заключенных палестинцев.

По данным палестинских властей, число жертв в ходе военной операции Израиля в секторе Газа достигло 25 490 человек.