Обмен информацией между МВД Армении и Европолом станет оперативнее и безопаснее

Армения намерена расширять сотрудничество с Евросоюзом в сфере правоохранительной деятельности.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект включен в повестку очередного заседания правительства 25 января.

В проекте отмечается, что 28 сентября 2021 года исполнительный директор Европола Катрин де Боль и начальник Полиции РА, генерал-майор Ваге Казарян подписали рабочее соглашение «Об установлении сотрудничества между правоохранительными органами Республики Армения и Агентством Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов», целью которого является расширение транснационального сотрудничества в борьбе с преступностью.

Соглашение о сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании «О безопасном канале связи между Министерством внутренних дел Республики Армения и Агентством по сотрудничеству правоохранительных органов Европейского Союза» вытекает из вышеуказанного рабочего соглашения.

«Соглашение о сотрудничестве станет основой для направления в Европол офицера связи МВД РА, благодаря чему сотрудничество и обмен информацией с Европолом станут оперативнее.

Меморандум о взаимопонимании станет правовой основой для создания безопасного канала обмена информацией с Европолом с установкой соответствующего оборудования в МВД РА.

На основании вышеизложенного МВД РА считает целесообразным подписание данных международных соглашений», - говорится в обосновании проекта.