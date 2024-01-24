Несколько арабских дипломатов покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления постпреда Израиля

Несколько арабских дипломатов покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН, когда постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан начал свое выступление. «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на сообщение агентства «РИА Новости».

23 января состоялось министерское заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию на министерском уровне. Первым на заседании выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, затем слово было предоставлено министру иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики.

После него выступил постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Во время его выступления ряд дипломатов встали и покинули зал, вернувшись лишь после того, как представитель Израиля закончил свою речь.

В результате вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и взято в плен 240 заложников. По данным палестинских властей, число жертв в ходе израильской военной операции в секторе Газа превысило 25 000.