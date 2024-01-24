Соединенные Штаты нанесли новые удары по хуситам Йемена

ВС США нанесли новые удары по хуситам Йемена, уничтожив две противокорабельные ракеты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование ВС США (ЦЕНТКОМ).

«Силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые направлялись к югу от Красного моря и были готовы к запуску», - говорится в сообщении ЦЕНТКОМ на социальной платформе X.

По данным Центрального командования, американские военные обнаружили ракеты на территории, контролируемой хуситами, и определили, что они представляют угрозу торговым судам и судам США, после чего уничтожили их «в целях самообороны».

С середины ноября хуситы совершили более 30 нападений на международные и коммерческие суда. Мятежники объявили, что они будут атаковать корабли, связанные с Израилем, до тех пор, пока военные действия в секторе Газа не прекратятся. США и Великобритания за последние недели нанесли ряд авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, однако атаки хуситов не прекратились.