США нанесли удары по 3 объектам вооруженных формирований в Ираке: есть 2 погибших

23 января США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются группировкой «Катаиб Хезболла». Как передает «Арменпресс», об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Сегодня по указанию президента Байдена Вооруженные силы США нанесли необходимые и соразмерные удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла» и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», - говорится в сообщении.

Глава Пентагона добавил, что эти удары были нанесены в ответ на атаки на силы США и коалиции в Ираке и Сирии.

Источники из МВД Ирака и шиитской группировки сообщили France Press, что в результате американского военного нападения есть, по крайней мере, двое погибших.

Ранее Вашингтон сообщал, что авиабаза Аль-Асад на западе Ирака подверглась атаке двух БПЛА, в результате чего несколько американских военнослужащих получили ранения, также была повреждена инфраструктура. 20 января авиабаза Аль-Асад подверглась более масштабному нападению с применением баллистических ракет, большая часть которых была перехвачена системой ПВО.