В Армении из-за обильного снегопада и сильных метелей есть ряд закрытых автодорог
24 января на всей территории Армения идет снег, вследствие чего ряд автодорог оказались закрыты или труднопроходимы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.
Из-за сильной метели автодороги Джермука закрыты для всех видов транспортных средств.
Автодороги Ашоцкого района труднопроходимы для всех видов транспорта.
На перевалах Степанавана, Варденяц, на автодороге Тигранашен-Зангакатун сильный снегопад, метель и низкая видимость. Они закрыты для транспортных средств с прицепом, для других видов транспортных средств труднопроходимы.
Участок дороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана, дороги Нораван-Лцен-Татев, Ванадзор-Дилижан, серпантин Дилижана, горные перевалы Кети и Джаджура закрыты для движения большегрузов с прицепом.
Перевалы Спитака, Мегри и дороги Ноемберяна, Артика труднопроходимы для автомобилей с прицепом. Водители указанных транспортных средств могут передвигаться по данному участку дороги только с использованием цепей противоскольжения.
На автодорогах Ашоцка, Ани, Арарата, Сисиана, Арагаца, Ахуряна, Спитака и на участке дороги Артик-Алагяз метели.
На автодорогах Аштарака, Абовяна, Наири, Раздана, Степанавана, Ванадзора местами гололедица.
Остальные межгосударственные и республиканские автодороги открыты.
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