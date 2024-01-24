Европейские индексы - 23-01-24
МОСКВА, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.34% и составил 16627.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.34% и составил 7388.04 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7485.73 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1130.09 пункта.
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