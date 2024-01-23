Глава МИД РФ посоветовал президенту США для решения конфликта в Газе прекратить боевые действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту США Джо Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и не применять право вето, когда предлагается резолюция в СБ ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня.

"Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня. Вы дважды применяли право вето. Со стороны Совета Безопасности ООН нет никакой реакции на требование прекращения огня", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Лавров в интервью CBS, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал президенту США для разрешения кризиса на Ближнем Востоке.

"И, конечно, не тяните, как это делали ваши предшественники на протяжении десятилетий, с созданием палестинского государства, - добавил он. - Присоединяйтесь к другим как честный участник. Не пытайтесь монополизировать процесс, думая только о том, как вы можете гарантировать собственные интересы, а не интересы палестинского народа".